Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал попадание Антона Бабикова в состав команды на январские этапы Кубка мира. Спортсмен не смог попасть в число лучших на "Ижевской винтовке" и был включён в состав тренерским решением.
"Тренеры его видят как надежного стрелка, он себя неплохо зарекомендовал в эстафетных гонках на Кубке мира", - приводит ТАСС слова Майгурова.
Также президент СБР отметил, что Бабиков не смог реализовать свой потенциал из-за заболевания коронавирусом.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что СБР определил состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.