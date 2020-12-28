Майгуров объяснил выбор биатлонистов в сборную России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал попадание Антона Бабикова в состав команды на январские этапы Кубка мира. Спортсмен не смог попасть в число лучших на "Ижевской винтовке" и был включён в состав тренерским решением.

"Тренеры его видят как надежного стрелка, он себя неплохо зарекомендовал в эстафетных гонках на Кубке мира", - приводит ТАСС слова Майгурова.

Также президент СБР отметил, что Бабиков не смог реализовать свой потенциал из-за заболевания коронавирусом.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что СБР определил состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.