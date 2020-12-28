Адвокат связал приговор Широкову с хвалебными высказываниями про Путина

Адвокат Александр Островский заявил, что экс-футболист Роман Широков получил мягкий приговор суда из-за того, что поддерживает президента Владимира Путина. Юрист в деле о нанесении телесных повреждений представлял интересы футбольного арбитра Никиты Данченкова.

В августе Широков дважды ударил арбитра во время того, как увидел перед собой красную карточку. Команды проводили любительский матч. За это он получил 100 часов обязательных работ и 100 тыс. рублей штрафа.

"В многочисленных публикациях Широков безудержно хвалит президента Путина, мол, альтернативы ему нет и если выбирать кого-то на его место, то только из окружения президента… Широков своими хвалебными высказываниями в адрес президента и его ближнего круга купил себе индульгенцию на преступное поведение", — приводит "Чемпионат" слова Островского.

По словам Островского, такое же преступление совершили Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые получили тюремный срок. Юрист уточнил, что они не высказывались о президенте положительно, поэтому их судили справедливо.