Сборная России по биатлону отправится в Германию 4 января

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что команда отправится в Оберхоф 4 января. В этом немецком городе состоятся пятый и шестой этапы Кубка мира.

Соревнования состоятся с 8 по 10 января и с 13 по 17 января. Затем команда поедет в итальянских Анхольц, где этап пройдёт с 21 по 24 января.

"По плану команды вылетают на Кубок мира 4 января и на Кубок IBU — 9 января", — приводит РИА "Новости" слова Польховского.

Этапы Кубка IBU пройдут с 14 по 23 января в немецком Арбере.