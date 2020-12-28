Ковальчук прибыл в расположение "Авангарда"

Экс-игрок "Вашингтона" Илья Ковальчук вернулся в Россию. Хоккеист прибыл в расположение омского "Авангарда", где сегодня пройдёт медосмотр.

В случае удачного завершения всех процедур Ковальчук уже завтра сможет тренироваться с новой командой. Ранее стало известно, что олимпийский чемпион получит 17-й номер в клубе, который из-за реконструкции собственной арены выступает в Подмосковье.

"Спорт-Экспресс" сообщает, что зарплата игрока в "Авангарде" составит 20 млн рублей до конца сезона.

Ковальчук после продолжительных выступлений за СКА в 2018 году вернулся в НХЛ, где играл в составе "Лос-Анджелес Кингз" и "Монреаль Канадиенс". За два сезоне форвард провёл 103 матча, в которых забросил 25 шайб и сделал 31 передачу.

В России, кроме СКА, Ковальчук выступал за "Спартак", "Ак Барс" и "Химик". В НХЛ он также играл в составе "Атланты" и "Нью-Джерси".