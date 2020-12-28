В Минске отреагировали на информацию о переносе ЧМ-2021

В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска. Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) окончательно решила не проводить игры в столице белорусского государства.

По сведениям Watson, IIHF может провести турнир только в Риге или отдать белорусскую часть ЧМ Праге или Братиславе. Ранее Латвия отказалась о совместного проведения турнира с Белоруссией.

"Могу подтвердить, что решение о переносе матчей турнира из Минска в другой город, другую страну не принято. Белорусская сторона не получала официальных уведомлений на этот счет и продолжает подготовку к турниру в соответствии с ранее данными IIHF рекомендациями", — приводит "РИА Новости" заявление ФХБ.

Латвия и другие западные государства выступают против официальной белорусской власти. МОК ранее применил временные санкции к президенту страны Александру Лукашенко.