В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска. Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) окончательно решила не проводить игры в столице белорусского государства.
По сведениям Watson, IIHF может провести турнир только в Риге или отдать белорусскую часть ЧМ Праге или Братиславе. Ранее Латвия отказалась о совместного проведения турнира с Белоруссией.
"Могу подтвердить, что решение о переносе матчей турнира из Минска в другой город, другую страну не принято. Белорусская сторона не получала официальных уведомлений на этот счет и продолжает подготовку к турниру в соответствии с ранее данными IIHF рекомендациями", — приводит "РИА Новости" заявление ФХБ.
Латвия и другие западные государства выступают против официальной белорусской власти. МОК ранее применил временные санкции к президенту страны Александру Лукашенко.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.