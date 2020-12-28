Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о том, сколько хочет заработать за бой против Владимира Минеева. Спортсмены ранее подрались на турнире ММА в Москве, участниками которого не были.
Конфликт начался с того, что Минеев спросил у Исмаилова о том, когда состоится их реванш. В октябре 2018 года бойцы завершили поединок вничью.
"30 миллионов — мне, 15 миллионов — Минееву. Это нормальная история", — приводит ТАСС слова Исмаилова.
По его словам, бой можно было бы организовать в августе. Вместе с тем Исмаилов отметил, что для него приоритетным остаётся бой против Александра Шлеменко.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.