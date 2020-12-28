ОКР оспорит двухлетнее отстранение российского спорта

Олимпийский комитет России (ОКР) планирует оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу WADA против РУСАДА. Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что в адвокаты российской стороны считают, что были допущены процессуальные нарушения.

"С точки зрения наших юристов, были допущены процессуальные нарушения, которые мы планируем оспаривать в кассационной инстанции", — приводит ТАСС слова Позднякова.

CAS 17 декабря выпустил решение, согласно которому российские спортсмены на протяжении двух лет не могут принимать участие в крупных соревнованиях с использованием национальной символики.