Российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что не сожалеет о драке с Владимиром Минеевым во время турнира в Москве. Инцидент привёл к тому, что соревнования были прерваны, а сами бойцы оштрафованы на 10 тыс. рублей.
Исмаилов и Минеев обменялись колкостями, когда вышли в октагон, но затем Магомед ударил Владимира, а потасовка переросла в массовую. В октагон выбежали знакомые бойцов и обычные болельщики. Драку разнимали органы правопорядка.
"Я не пожалел. Человеческие отношения с Минеевым? Навряд ли. Мы не подходим друг другу как люди. Между нами что-то происходит не то", — приводит ТАСС слова Исмаилова.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.