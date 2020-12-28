Исмаилов не жалеет, что побил Минеева

Российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что не сожалеет о драке с Владимиром Минеевым во время турнира в Москве. Инцидент привёл к тому, что соревнования были прерваны, а сами бойцы оштрафованы на 10 тыс. рублей.

Исмаилов и Минеев обменялись колкостями, когда вышли в октагон, но затем Магомед ударил Владимира, а потасовка переросла в массовую. В октагон выбежали знакомые бойцов и обычные болельщики. Драку разнимали органы правопорядка.