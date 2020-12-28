Месси отказался вести переговоры с другими клубами

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что не будет вести переговоры с другими клубами до конца сезона. У аргентинца есть возможность подписать предварительный контракт с любой командой в январе.

"Я хочу дождаться окончания сезона. Важно хорошо его закончить и не отвлекаться на другие вещи", — приводит Mundo Deportivo слова Месси.

По словам аргентинца, он хочет остаться жить в Барселоне и работать в клубе в каком-то другом качестве. Месси вернётся в Каталонию даже если перейдёт в другую команду.

Футболист заявил, что хотел бы попробовать свои силы в США, но не знает, произойдёт это или нет.