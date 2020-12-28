Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Исмаилов не жалеет, что побил Минеева
Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз
Путин об отечественном кинематографе: отработать вопрос
Нейросеть займётся подсчётом слонов в заповеднике ЮАР
Туктамышева не ищет оправданий после чемпионата России
Второклассница из Нижнего Тагила задушилась при катании с горки
Дельфины, трубы, Aquabeads: что выпало чиновникам на "Ёлке желаний"
В Северной Корее готовят "сюрприз" в честь съезда партии
Из-за нераскрывшегося парашюта в Омской области погиб десантник

Месси отказался вести переговоры с другими клубами

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что не будет вести переговоры с другими клубами до конца сезона. У аргентинца есть возможность подписать предварительный контракт с любой командой в январе.

"Я хочу дождаться окончания сезона. Важно хорошо его закончить и не отвлекаться на другие вещи", — приводит Mundo Deportivo слова Месси.

По словам аргентинца, он хочет остаться жить в Барселоне и работать в клубе в каком-то другом качестве. Месси вернётся в Каталонию даже если перейдёт в другую команду.

Футболист заявил, что хотел бы попробовать свои силы в США, но не знает, произойдёт это или нет.

"Я всегда говорил, что у меня есть желание пожить в США и получать удовольствие от выступления в местной лиге", — заявил Месси.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Дельфины, трубы, Aquabeads: что выпало чиновникам на "Ёлке желаний"
В Северной Корее готовят "сюрприз" в честь съезда партии
Месси отказался вести переговоры с другими клубами
Из-за нераскрывшегося парашюта в Омской области погиб десантник
Денег нет, но жизнь прекрасна: россияне рассказали об итогах декабря
Опубликовано видео поражения России в матче с Чехией на МЧМ
"Это надувательство": Трампа раскритиковал его однопартиец
Муцениеце рассказала об общении с духами родственников
Бузова назвала Ивлееву своей фанаткой
Деньги - не самый безопасный новогодний подарок в пандемию
Популярное
Бывший СССР
Названа ошибка Зеленского, после которой Путин не хочет с ним говорить

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.

Названа ошибка Зеленского, после которой Путин не хочет с ним говорить
Татьяна Арнтгольц скоро станет мамой
Российский шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц скоро станет мамой
Российский шоу-бизнес
Алексей Панин заставляет дочку побираться на набережной в Испании
Общество
Россиянка "воскресла" и пришла за денежной выплатой в ПФР
Игорь Буккер Астрономы гадают о происхождении Вифлеемской звезды Игорь Буккер Кристина Важенина В деле историка Соколова ещё не поставлена точка Кристина Важенина Любовь Степушова Торговое соглашение по Brexit: Британия выиграла рынок, но может проиграть в услугах Любовь Степушова
Комментарии
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Цымбалюк-Романовская подаст в суд на Татьяну Власову
Главный итог 2020 года: выяснилось, какой дорогой мы идём в ад
Между Путиным и Навальным: социологи о расколе общества
Украинским военным не понравилась "всеобщая мобилизация" Зеленского
Русская модель напугала преступника в США отечественным матом
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Украинским военным не понравилась "всеобщая мобилизация" Зеленского
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Между Путиным и Навальным: социологи о расколе общества
Мельница мифов: машинка Зингера
Между Путиным и Навальным: социологи о расколе общества
Астрономы гадают о происхождении Вифлеемской звезды
Украинским военным не понравилась "всеобщая мобилизация" Зеленского
Леонид Крутаков: Две шаги направо, две шаги налево...
Анастасия Волочкова похвасталась огромным букетом роз
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников