Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что не будет вести переговоры с другими клубами до конца сезона. У аргентинца есть возможность подписать предварительный контракт с любой командой в январе.
"Я хочу дождаться окончания сезона. Важно хорошо его закончить и не отвлекаться на другие вещи", — приводит Mundo Deportivo слова Месси.
По словам аргентинца, он хочет остаться жить в Барселоне и работать в клубе в каком-то другом качестве. Месси вернётся в Каталонию даже если перейдёт в другую команду.
Футболист заявил, что хотел бы попробовать свои силы в США, но не знает, произойдёт это или нет.
"Я всегда говорил, что у меня есть желание пожить в США и получать удовольствие от выступления в местной лиге", — заявил Месси.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.