Хабиб Нурмагомедов признался, что был очень разочарован после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

"Треш-ток Конора? Во время боя он много говорил. Но когда я начал давить его, он сразу поменял режим и начал рассказывать, что это "просто бизнес". Я даже был немного разочарован. Ожидал, что в плане психологии он более жёсткий", — отметил боец.

"Когда я начал его забивать и говорить с ним, он отвечал, что это бизнес. Выглядело так, будто он пытается избежать настоящего избиения. Примерно так, как провинившийся сын пытается оправдать себя перед глазами разозлившегося отца. Психология — очень мощный инструмент", — добавил Нурмагомедов.