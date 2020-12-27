Илья Ковальчук вернулся в КХЛ

Хоккеист Илья Ковальчук решил вернуться в КХЛ после серии неудачных выступления в НХЛ за "Вашингтон" и "Лос-Анджелес".

Контракт со спортсменом подписал омский "Авангард". Зарплата за один сезон нападающего составил 20 миллионов рублей.