Хоккеист Илья Ковальчук решил вернуться в КХЛ после серии неудачных выступления в НХЛ за "Вашингтон" и "Лос-Анджелес".
Контракт со спортсменом подписал омский "Авангард". Зарплата за один сезон нападающего составил 20 миллионов рублей.
"Нам нужен лидер, который может повести за собой, показать пример своими действиями на площадке, перевернуть ход матча, взбодрить команду. Все это Ковальчук с его богатейшим опытом сможет нам дать. Уверен, Илья усилит "Авангард" по всем этим параметрам", — отметил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков.
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