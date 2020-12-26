Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, что думает о президентах России и США.

По его словам, Дональд Трамп "нормальный мужик".

"Какой на самом деле Трамп? Дружелюбный и веселый. Нормальный мужик. Он разбирается в хоккее, только болеет за "Рейнджерс" — наших соперников", — отметил хоккеист.

"Владимира Путина считаю умным, сильным и авторитетным. Он — лучший президент, удивительный в общении человек. Всегда может искренне поддержать тему, поделиться мнением и с удовольствием все обсудит. Во время беседы с ним не возникает ощущения, что ты говоришь с кем-то недосягаемым", — добавил Овечкин.