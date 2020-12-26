Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, что хочет взять интервью у Майкла Джордана.

"Майкл Джордан. Он не просто легенда. Думаю, что в баскетболе таких игроков никогда не было и уже никогда не будет. Обязательно спросил бы про его практический опыт в спорте: как он тренировался, как строил свою карьеру, как следил за своим организмом. Потому что если посмотреть разные видео, то складывается впечатление, будто он был таким фриком, который любил играть в баскетбол, хотел всегда быть лучшим, и у него это так довольно легко получалось", — отметил хоккеист.