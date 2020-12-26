Скончался легенда НБА, восьмикратный чемпион Кей Си Джонс

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Кей Си Джонс скончался в возрасте 88 лет. Вся его спортивная карьера была связана с командой Boston Celtics.

Звёздное время Кей Си Джонса — 1960-е годы. В "Бостон Селтикс" он провёл девять сезонов, и лишь в одном из них "кельты" не взяли титул. Некоторые даже шутили, что добавка Си к имени Джонса означает "чемпион" (Сhampion), и были недалеки от истины.

Для баскетболиста Джонс был невысоким — всего 185 см, и он был не из тех звёзд, что приносят победу команде, один за другим вколачивая мячи в корзину. Но его работа в защите доводила до исступления его соперников. В 1989 году Кей Си Джонс был включён в Зал славы баскетбола. Ещё два чемпионских титула своей команде он принёс уже в качестве тренера "Бостон Селтикс".