Скончался легенда НБА, восьмикратный чемпион Кей Си Джонс

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Кей Си Джонс скончался в возрасте 88 лет. Вся его спортивная карьера была связана с командой Boston Celtics.
Звёздное время Кей Си Джонса — 1960-е годы. В "Бостон Селтикс" он провёл девять сезонов, и лишь в одном из них "кельты" не взяли титул. Некоторые даже шутили, что добавка Си к имени Джонса означает "чемпион" (Сhampion), и были недалеки от истины.
Для баскетболиста Джонс был невысоким — всего 185 см, и он был не из тех звёзд, что приносят победу команде, один за другим вколачивая мячи в корзину. Но его работа в защите доводила до исступления его соперников. В 1989 году Кей Си Джонс был включён в Зал славы баскетбола. Ещё два чемпионских титула своей команде он принёс уже в качестве тренера "Бостон Селтикс".
"Кей Си Джонс продемонстрировал, что можно быть как яростным соперником, так и джентльменом во всех смыслах этого слова. Он сделал своих товарищей по команде лучше, и он получил максимальную отдачу от игроков, которых он тренировал. Он никогда не искал похвалы, его слава заключалась в самом фундаментальном из баскетбольных идеалов — быть частью команды-победителя", — говорится в прощальном слове баскетбольного клуба "Бостон Селтикс".
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