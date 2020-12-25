Российский банк обманул хоккеиста Радулова на 1,5 млрд рублей

Адвокат Сергей Ташков рассказал о мошенничестве одного из банков в отношении хоккеиста Александра Радулова. Сумма ущерба спортсмена составила около 1,5 млрд рублей.
С 2015 года Радулов переводил зарплату в один из банков. Лицензию у финансовой организации отозвали, но банк уверял спортсмена, что всё нормально и деньги останутся у игрока.
В этом году Радулов приехал в Россию, разобрался с документами и понял, что его обманули.
"Попытались как-то решить вопрос, встретиться с людьми этими досудебно, в мировом порядке, они начали от нас бегать", — приводит телеканала "360" слова Ташкова.
По словам юриста, Радулов — не единственный спортсмен, который попался на обман. Хоккеист пойдёт в суд. Ташков считает, что его примеру последуют другие пострадавшие.
Сам хоккеист планирует через несколько дней выступить с заявление по этой ситуации.
С 2016 года Радулов выступает в НХЛ. Он играл за "Монреаль" и "Даллас".
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