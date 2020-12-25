Российские саночники на ЧМ будут выступать без надписи RUS на форме

Директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин рассказал о подготовке к Чемпионату мира-2021 в Кёнигсзе. Турнир пройдёт с 29 по 31 января и станет первым, на котором представители зимних видов спорта России выступят без флага.

По словам Тюрина, ФССР согласовала с Международной федерацией комбинезоны, в которых будут выступать российские спортсмены. На версии для чемпионата мира не будет надписи RUS и флага России.

"На нем не будет флага России и надписи RUS, может, чуть-чуть изменятся цвета", — приводит ТАСС слова Тюрина.

На Чемпионате мира-2021 будут разыграны семь комплектов наград. Турнир в 2020 году прошёл в Сочи на трассе "Санки". Тогда Россия завоевала пять золотых медалей.