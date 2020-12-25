Адвокат избитого арбитра назвал приговор Широкову коррупционным

Адвокат Александр Островский назвал приговор Роману Широкову по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова безобразным и коррупционным. Суд приговорил футболиста к 100 часам обязательных работ и 100 тыс. рублей штрафа.

По словам юриста, у Широкова было намерение "добить" Данченкова, а спасло его вмешательство другого футболиста. Островский отметил, что правоохранительные органы занимались отписками в этом деле, а наказание футболиста никто не будет контролировать.

"Он заплатит 100 тысяч рублей и сможет дальше бить по голове, кого захочет", — заявил Островский.

Инцидент произошёл в августе во время матча между любительскими командами. Широков увидел перед собой красную карточку и дважды ударил арбитра.