Широков отреагировал на приговор суда

Экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал приговор суда по делу о нанесении телесных повреждений футбольному арбитру Никите Данченкову.

Широков в августе нанёс два удара Данченкову во время любительского матча. Прокурор требовал наказать футболиста ограничением свободы на срок до 1 года 10 месяцев.

Суд назначил Широкову наказание в виде 100 часов обязательных работ и штрафом в размере 100 тыс. рублей. Футболист после оглашения приговора отметил, что осознал свой проступок и считает, что в этой ситуации победителей нет.