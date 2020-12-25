Фигуристы Степанова и Букин впервые выиграли чемпионат России

На чемпионате России по фигурному катанию завершились выступления в танцах на льду. Победу одержал дуэт Александры Степановой и Ивана Букина.

Фигуристы набрали 220,16 баллов по итогу двух программ. Степанова и Букин впервые выиграли чемпионат России. До этого спортсмены завоевали две бронзовые награды и четыре серебряные.

Вторыми стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, третьими — Анастастия Скопцова и Кирилл Алёшин.

Чемпионат России по фигурному катанию. Танцы на льду