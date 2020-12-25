"Спартак" объявил о продолжении сотрудничества с Тедеско

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско доработает свой контракт с клубом до конца. Красно-белые сняли все вопросы по позиции тренера на вторую часть сезона, опубликовав заявление на официальном сайте.

"Клуб выражает полную поддержку Доменико Тедеско и заявляет о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года", — говорится в сообщении.

Реакция Тедеско

Сам немецкий специалист заявил, что доволен таким развитием событий. Тедеско отметил, что с нетерпением ждёт возобновления сезона.

"Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона", — заявил тренер.

Сезон "Спартака"

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Команда после возобновления сезона проведёт кубковый матч с "Динамо" и 11 игр чемпионата — против "Рубина", "Краснодара", "Динамо", "Урала", "Ростова", "Локомотива", "Уфы", ЦСКА, "Арсенала", "Химок" и "Ахмата".