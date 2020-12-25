Билостенный: "Исмаилов и Минеев дрались по-настоящему"

Боец смешанных единоборств Сергей Билостенный в разговоре с "Правдой. Ру" прокомментировал потасовку на турнире по ММА между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. По мнению спортсмена, драку нельзя назвать постановочной.

"Я не могу вам сказать, постановка — не постановка. Вроде они дрались по-настоящему. Может быть, изначально было задумано как постановка, а потом переросло всё в нечто большее", — заявил Билостенный.

По мнению бойца, теперь можно ожидать второго боя между Исмаиловым и Минеевым. Первый поединок состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.