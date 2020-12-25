Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Эксперт рассказал, чем опасно прощение кредитов россиянам
Цымбалюк-Романовской сулили миллион за визит на похороны Джигарханяна
Япония запустит в космос первый в мире деревянный спутник
Силовики задержали подростка, готовившего теракт в Тамбове
Конор Макгрегор в третий раз станет отцом
Дима Билан ответил на слухи о романе со звездой "Пацанок"
Супруг Ирины Шафировой объяснил, что могло толкнуть жену на суицид
Малышева назвала лекарства, которые должны быть в новогодней аптечке
Почему покончила с собой Ирина Шафирова?

Билостенный: "Исмаилов и Минеев дрались по-настоящему"

Спорт » Командные виды » Футбол

Боец смешанных единоборств Сергей Билостенный в разговоре с "Правдой. Ру" прокомментировал потасовку на турнире по ММА между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. По мнению спортсмена, драку нельзя назвать постановочной.

"Я не могу вам сказать, постановка — не постановка. Вроде они дрались по-настоящему. Может быть, изначально было задумано как постановка, а потом переросло всё в нечто большее", — заявил Билостенный.

По мнению бойца, теперь можно ожидать второго боя между Исмаиловым и Минеевым. Первый поединок состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.

"Ребята это раздувают активно, хайпуют на этом. Поэтому, я думаю, что бой состоится", — заявил Билостенный.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
Дочь Любови Успенской намекнула на примирение с матерью
Билостенный: "Исмаилов и Минеев дрались по-настоящему"
Эксперт рассказал, чем опасно прощение кредитов россиянам
Цымбалюк-Романовской сулили миллион за визит на похороны Джигарханяна
Япония запустит в космос первый в мире деревянный спутник
Силовики задержали подростка, готовившего теракт в Тамбове
Конор Макгрегор в третий раз станет отцом
Дима Билан ответил на слухи о романе со звездой "Пацанок"
Супруг Ирины Шафировой объяснил, что могло толкнуть жену на суицид
Малышева назвала лекарства, которые должны быть в новогодней аптечке
Популярное
Новости футбола
Аршавин заявил, что УЕФА не хочет видеть "Зенит" в еврокубках

Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.

Аршавин заявил, что УЕФА не хочет видеть "Зенит" в еврокубках
На территории Китая упал 10-тонный метеорит
Космос
На территории Китая упал 10-тонный метеорит
Политика. Новости и аналитика
Жириновский нашёл виновников пандемии коронавируса
Азербайджан
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Игорь Буккер Оружие США: чем гордятся за океаном Игорь Буккер Василий Амирджанов В России могут заблокировать популярные соцсети Василий Амирджанов Любовь Степушова Почему вакцина "Спутник V" была одобрена в Аргентине Любовь Степушова
Комментарии
Хабиб поблагодарил россиян за признание
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Оружие США: чем гордятся за океаном
Госслужба в РФ: "одни начальники, а кто работает - непонятно"
Станет ли Россия главным модератором Евразийского пространства
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Станет ли Россия главным модератором Евразийского пространства
Госслужба в РФ: "одни начальники, а кто работает - непонятно"
Олег Шеин: в мире идет наступление капитала на права обычного человека
Сергей Городников: "Режим олигархической тирании в России ведет к упадку"
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Госслужба в РФ: "одни начальники, а кто работает - непонятно"
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Сергей Городников: "Режим олигархической тирании в России ведет к упадку"
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Немецкий постпред закрыл путь Германии на постоянное место в СБ ООН 
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников