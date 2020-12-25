Экс-футболисту Широкову грозит 1 год 10 месяцев ограничения свободы

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы футбольного арбитра Никиты Данченкова, сообщил о позиции гособвинения по делу экс-футболиста сборной России Романа Широкова.

В ходе прения сторон прокурор запросил для Широкова 1 год и 10 месяцев ограничения свободы. Кроме того, гособвинение просит суд назначит компенсацию Данченкову в размере 150 тыс. рублей, сообщает "РИА Новости".

Ограничение свободы предполагает: