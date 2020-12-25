Брат Исмаилова опроверг обвинения в постановке драки с Минеевым

Брат Магомеда Исмаилова Рамазан рассказал о подробностях драки бойца с Владимиром Минеевым. По его словам, всё началось с шутки Магомеда, который показал проход в ноги.

"Минеев ударил его микрофоном. Он не прав, и Магомед должен был среагировать", — приводит ТАСС слова Рамазана.

Также брат бойца опроверг слухи о постановочном характере драки. По его словам, у бойцов оказались реальные повреждения.

"Если бы было что-то такое, то у Магомеда не потекла бы кровь и не был бы разбит нос. У Минеева тоже была сечка", — заявил Исмаилов.

Драка переросла в массовую потасовку. Конфликт между бойцами начался после того, как Минеев предложил Исмаилову ответить на вопрос о повторном бое. В октябре 2018 года бойцы свели поединок вничью.