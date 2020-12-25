Обвинение требует для Широкова год тюремного заключения

Адвокат Александр Островский, который представляет интересы футбольного арбитра Никиты Данченкова, рассказал о том, какое наказание для экс-футболиста сборной России Романа Широкова будет требовать в суде.

Сегодня в Сокольниках состоится прение сторон по делу об избиении Данченкова. Широкова за два удара во время любительского матча обвиняют по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений".

Защита Данченкова будет просить один год общего режима для Широкова, сообщает "РИА Новости". Сам футбольный арбитр надеется, что к подсудимому не будет применено "самое лёгкое" наканазние.

Данченков отметил, что чувствует себя лучше. По словам арбитра, у него бывают головные боле и бессонница, но он уже может работать.