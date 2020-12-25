Ларионов рассказал о грязной игре канадцев в матче с Россией

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов рассказал о контрольном матче против Канады (0:1). По его словам, со стороны соперника была грязная игра.

"Во вчерашнем матче были небольшие провокации или лучше сказать — грязная игра. Но наши парни держали удар", — приводит "СЭ" слова Ларионова.

Наставник российских хоккеистов отметил, что команда должна быть дисциплинированной.

"Да, это молодежь, бывают нарушения, но надеюсь, что ни во время игры не будет проблем, ни каких-то высказываний в прессе, как было на прошлых МЧМ", — заявил Ларионов.

Сборная России на МЧМ

Россияне на турнире проведут четыре матча на групповом этапе. Из группы в плей-офф выйдут четыре команды: