"ПСЖ" выплатит крупную неустойку Тухелю

"ПСЖ" придётся выплатить главному тренеру Томасу Тухелю крупную сумму неустойки. Он и тренерский штаб получит около 7 млн евро, сообщает Le Parisien.

Ранее Sky опубликовал информацию о том, что Тухель был отправлен в отставку 23 декабря. Команда занимает третье место в чемпионате, уступая лидеру одно очко.

Тухель выиграл два чемпионата Франции, Кубок лиги и Кубок страны. В прошлом сезоне он довёл команду до финала Лиги чемпионов.