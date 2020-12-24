Орлов связал плохие результаты биатлонистов с их чистотой от допинга

Петербургский спортивный журналист Геннадий Орлов заявил, что ухудшение результатов российских биатлонистов связано с тем, что они перестали принимать допинг. У сборной России сейчас рекордная серия гонок без медалей — 39 стартов подряд спортсмены не могут завоевать награды.

По словам Орлова, допинг — это часть менталитета российских тренеров и спортсменов.

"В биатлоне сейчас огромная проблема. Ясно, что они перестали принимать допинг, и теперь у них 39 соревнований без медалей. Ну и чёрт с ним! Зато чистые", — заявил Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".

Нынешняя серия без медалей — не первая для россиян. Ранее команда не могла завоевать награды в 31 и 33 гонках подряд.