В Италии во второй раз признали Миранчука худшим игроком "Аталанты"

Издание La Gazzetta dello Sport подвело итоги 14-го тура чемпионата Италии. Журналисты назвали лучших и худших игроков в матче "Аталанты" и "Болоньи", завершившемся вничью.

Худшим футболистом в составе бергамцев был признан полузащитник Алексей Миранчук. Россиянин провёл на поле весь второй тайм. Он получил оценку 5,0 и краткий комментарий журналистов:

"Призрак на поле".

Для Миранчука это вторая плохая оценка в сезоне. В матче 12-го тура против "Ювентуса" (1:1) он тоже получил 5,0, но тогда провёл на поле всего 25 минут.