"Зенит" проявляет предметный интерес к полузащитнику "Динамо" Даниилу Фомину. Стороны ведут переговоры, сообщает "Спорт день за днём".
Фомин выступает в "Динамо" с этого сезона. Летом бело-голубые заплатили за футболиста 3,5 млн евро "Уфе".
Полузащитник ранее также выступал в составе "Краснодара" и "Нижнего Новгорода".
В октябре Фомин дебютировал в составе сборной России. На данный момент он провёл три матча за команду.
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.