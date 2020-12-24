"Зенит" ведёт переговоры с "Динамо" по Фомину

"Зенит" проявляет предметный интерес к полузащитнику "Динамо" Даниилу Фомину. Стороны ведут переговоры, сообщает "Спорт день за днём".

Фомин выступает в "Динамо" с этого сезона. Летом бело-голубые заплатили за футболиста 3,5 млн евро "Уфе".

Полузащитник ранее также выступал в составе "Краснодара" и "Нижнего Новгорода".

В октябре Фомин дебютировал в составе сборной России. На данный момент он провёл три матча за команду.