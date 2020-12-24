Коляда чисто выиграл короткую программу на чемпионате России

Фигурист Михаил Коляда стал лучшим после завершения короткой программы на чемпионате России в Челябинске. Он получил оценку 102,48 балла.

Коляда чисто откатал свою программу. Во время выступления он показал тройной лутц, тройной аксель и каскад четверной тулуп — тройной тулуп.

Вторым стал Макар Игнатов, третьим — Марк Кондратюк.

Вице-чемпион Европы Александр Самарин занимает пятое место. Фигурист чисто исполнил тройной аксель и каскад тройной лутц - тройной тулуп, но упал с четверного лутца.

Чемпионат России, короткая программа (мужчины):