"Спартак" и Де Дзерби не вели переговоров

Информация о переговорах между "Спартаком" и главным тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби не соответствуют действительности. По сведениям "СЭ", красно-белые не делали предложения специалисту.

Источник утверждает, что "Сассуоло" испытывает финансовые проблемы, поэтому клуб согласился бы на предложение "Спартака" по компенсации за контракт Де Дзерби.

Представитель тренера Джузеппе Сапиенца отметил, что слухи о переговорах между сторонами родом из России. Но ничего общего с правдой они не имеют.