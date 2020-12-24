"Спартак" и Де Дзерби не вели переговоров

Информация о переговорах между "Спартаком" и главным тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби не соответствуют действительности. По сведениям "СЭ", красно-белые не делали предложения специалисту.
Источник утверждает, что "Сассуоло" испытывает финансовые проблемы, поэтому клуб согласился бы на предложение "Спартака" по компенсации за контракт Де Дзерби.
Представитель тренера Джузеппе Сапиенца отметил, что слухи о переговорах между сторонами родом из России. Но ничего общего с правдой они не имеют.
"Мы тоже прочитали эту новость в La Gazetta dello Sport, но ничего не знаем об этом слухе. Обычно то, что они пишут, — это серьёзно", — приводит Sport24 слова Сапиенцы.
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.