"ПСЖ" неожиданно уволил главного тренера Тухеля

Томас Тухель больше не является главным тренером "ПСЖ". Спортивный директор Леонардо в среду вечером принял решение о его отставке.

Как сообщает Sky Sports, увольнение Тухеля стало большой неожиданностью для команды.

"Невероятные новости на Рождество", - резюмировал журналист Sky Макс Билефельд.

Томас Тухель

Немецкий специалист возглавил "ПСЖ" в июле 2018 года после двух удачных сезонов в дортмундской "Боруссии". Под его руководством парижане провели 127 матчей, в которых одержали 95 побед, 13 раз сыграли вничью и 19 раз проиграли.

Тухель с "ПСЖ" выиграл два чемпионата Франции, в которых участвовал. Также команда взяла по одному Кубку лиги и Кубку Франции, а также два Суперкубка страны. В прошлом сезоне парижане остановились в шаге от победы в Лиге чемпионов, уступив в финале "Баварии" (0:1).

В этом сезоне "ПСЖ" успешно преодолел групповой этап Лиги чемпионов, в 1/8 финала команда сыграет с "Барселоной". В чемпионате Франции парижская команда идёт третьей с отставанием от лидера в одно очко.

Кто возглавит "ПСЖ"

Новый тренер "ПСЖ" станет известен позже. Сейчас команда ушла на рождественские каникулы до 6 января.