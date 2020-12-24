Руководство "Локомотива" объявило о полном доверии тренеру Николичу

Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко заявил о полном доверии к главному тренеру Марко Николичу. О назначении 48-летнего функционера было объявлено в среду. Председателем совета директоров клуба стал Антон Плутник.

По словам Леонченко, футболисты и главный тренер могут спокойно готовиться к возобновлению сезона. Ситуацию в клубе гендиректор назвал стабильной.

"Ситуация в клубе стабильная, есть действующий контракт с главным тренером. Николич тоже может спокойно готовиться к продолжению сезона", — заявил Леонченко в эфире "Матч ТВ".

Марко Николич был назначен главным тренером "Локо" после ухода из клуба Юрия Сёмина. Под его руководством команда завершала сезон-2019/20, заняв второе место. В этом сезоне железнодорожники идут восьмыми в чемпионате.