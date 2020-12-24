Главный тренер "Сассуоло" отказался возглавить "Спартак"

"Спартак" ведёт поиски кандидата на замену главного тренера Доменико Тедеско. Красно-белые хотят определиться с новым наставником команды уже в январе.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, российский клуб контактировал с главным тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. Итальянскому специалисту было сделано предложение в размере 3 млн евро в год. Также "Спартак" был готов выплатить "нероверди" компенсацию за досрочное расторжение контракта Де Дзерби.

Сам специалист отказался уходить из "Сассуоло" зимой. Вместе с тем Де Дзерби пока не согласился продлить контракт с итальянским клубом, который истекает после сезона-2020/21.

Роберто Де Дзерби

41-летний Де Дзерби ранее работал в итальянских командах "Фоджа", "Палермо" и "Беневенто". "Нероверди" тренер возглавил в июне 2018 года.

В первом сезоне под руководством Де Дзерби "Сассуоло" занял 11-е место в Серии А, во втором — восьмое. После 14 туров этого чемпионата команда занимает четвёртое место в турнирной таблице.