Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о возможном использовании национальной символики на Олимпиаде-2020 в Токио. Россия была отстранена от крупных соревнований до декабря 2022 года.
Российские спортсмены смогут выступать на чемпионатах мира или Олимпийских играх только в нейтральном статусе, без собственного флага и гимна. Вместе с тем форма спортсменов может быть выполнена в цветах триколора.
По словам Позднякова, запрет национальной символики окажет негативное влияние на спортсменов, но во время Игр в Токио возможны исключения. Так, вместо гимна России не запрещено использовать мелодию, которая прямо или косвенно связана с Россией.
"Думаю, мы сможем создать некий художественный совет, объявить конкурс на лучшую мелодию", — приводит "Матч ТВ" слова Позднякова.
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