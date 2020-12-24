"Калинка-малинка" заменит гимн России на Олимпиаде в Токио?

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о возможном использовании национальной символики на Олимпиаде-2020 в Токио. Россия была отстранена от крупных соревнований до декабря 2022 года.

Российские спортсмены смогут выступать на чемпионатах мира или Олимпийских играх только в нейтральном статусе, без собственного флага и гимна. Вместе с тем форма спортсменов может быть выполнена в цветах триколора.

По словам Позднякова, запрет национальной символики окажет негативное влияние на спортсменов, но во время Игр в Токио возможны исключения. Так, вместо гимна России не запрещено использовать мелодию, которая прямо или косвенно связана с Россией.