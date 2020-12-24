Куклина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России

На чемпионате России по биатлону в Чайковском завершилась индивидуальная гонка у женщин. Победила в этом старте Лариса Куклина.
Участница гонок Кубка мира прошла дистанцию за 46 минут 26,1 секунды, допустив один промах. Куклина из-за небольшого повреждения пропустила четвёртый этап турнира в Хохфильцене.
Второй стала Полина Шевнина, третьей — Лейсан Бикташева.
Татьяна Акимова, которая вернулась спустя два года в сборную России, показала седьмой результат. Она отстала от лидера на 1 минуту 19,5 секунд, допустив два промаха.
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