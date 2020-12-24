Российский бадминтонист Хакимов отстранён на 5 лет за ставки

Российский бадминтонист Никита Хакимов дисквалифицирован на пять лет за ставки на матч. Решение об отстранении россиянина вынесла Всемирная федерация бадминтона (BWF).

В организацию на Хакимова пожаловался информатор, который заявил, что россиянин через Facebook предложил ему сделать ставки на матчи командного чемпионата Европы. Турнир в 2018 году проходил в Казани.

Хакимов не признал свою вину и заявил, что сообщения приходили с его телефона от другого человека. В BWF не поверили россиянину и вынесли решение о дисквалификации.

Хакимов в паре с Василием Кузнецовым выиграл несколько этапов серии BWF. В 2020 году пара стала третей на командном чемпионате Европы.