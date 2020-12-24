"Тампа" хочет выйти в плей-офф, чтобы дать Кучерову шанс после операции

"Тампа-Бэй Лайтнинг" выступила с заявлением по поводу травмы хоккеиста Никиты Кучерова. Клуб подтвердил информацию о предстоящей операции россиянина.

Генеральный менеджер "Тампы" Жюльен Брисбуа заявил, что команда постарается выйти в плей-офф, чтобы дать шанс россиянину сыграть в сезоне.

"Никто не любит хоккей, больше чем Никита. Ему будет сложно пропустить сезон. Кучеров приложит большие усилия для восстановления. Мы должны выйти в плей-офф, чтобы дать ему шанс", - приводит пресс-служба НХЛ слова Брисбуа.

У Кучерова травма бедра. Из-за операции он пропустит регулярный чемпионат.