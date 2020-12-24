Итальянского футболиста обвиняют в расистских высказываниях

Жаркая полемика вспыхнула в футбольном мире после того, как итальянский клуб Кьево опубликовал официальное заявление, в котором обвинил игрока команды Pisa Микеле Маркони в том, что он позволил себе расистское высказывание в отношении нигерийского игрока Джоэла Оби.

🤝 NOI STIAMO CON JO 🤝 E diciamo forte 🛑🛑 NO AL RAZZISMO 🛑🛑 ✋ #NoToRacism ✋ pic.twitter.com/72IHg9CBA1 — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) December 22, 2020

Согласно заявлению, оскорбление Маркони прозвучало во время первой половины матча, в котором вчера встретились обе команды, который закончился вничью 2-2.

Кьево уверяет, что Маркони обратился к своему оппоненту с фразой "восстание рабов", которую он решительно осудил как расистское поведение и назвал

"клеветническим нападением, которое не имеет ничего общего с основными ценностями спорта, этикой и уважением".

Кроме того, клуб выразил солидарность со своим игроком Джоэлом Оби, добавив, что клуб всегда был решительным сторонником этики, уважения и честной игры и что он будет продолжать бороться со всеми формами расизма и насилия как на площадке, так и за ее пределами.

Кьево выразил сожаление, что за поведение Маркони "не последовали какие-либо дисциплинарные меры со стороны сотрудников партии или полиции".

Со своей стороны, команда Маркони, Pisa, отрицала такие обвинения и утверждала, что предполагаемое оскорбление не было обнаружено официальными арбитрами матча и не имеет записи на микрофонах, присутствующих вокруг поля.

Сам Маркони заявил, что не оскорблял Оби и "тем более по расовым мотивам".