Защитник сборной Англии дисквалифицирован за ставки на спорт

Защитник "Атлетико" и сборной Англии Киран Триппьер наказан за нарушение правила, по которому футболисты не имеют права делать ставки. Следователи смогли доказать четыре из семи эпизодов, по которому обвинялся игрок, сообщает ВВС.

Футбольная ассоциация (FA) решила дисквалифицировать футболиста на десять недель. Из-за этого Триппьер не сможет помочь "Атлетико" в матчах 1/8 финала против "Челси". Кроме того, игрок должен будет заплатить 77 тыс. евро.