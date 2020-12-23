Прядкин предложил расширить РПЛ до 24 клубов

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о том, какой формат чемпионата считает оптимальным. Руководитель лиги отметил, что давно выступает за увеличение количества интенсивных матчей в РПЛ.
По словам Прядкина, количество участников РПЛ должно быть расширено до 24. При этом лига должна быть разделена на две группы по 12 команд и проводить отдельные чемпионаты.
Прядкин отметил, что его идею не поддержали клубы и руководители регионов.
"Если сокращаться, из нынешних 16 клубов придётся четыре убрать. Как вы думаете, если сказать какому-нибудь губернатору, что вы не будете в Премьер-Лиге играть, а будете в РПЛ-2, реакция какая последует?" — приводит Sports. ru слова Прядкина.
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