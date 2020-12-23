Прядкин предложил расширить РПЛ до 24 клубов

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о том, какой формат чемпионата считает оптимальным. Руководитель лиги отметил, что давно выступает за увеличение количества интенсивных матчей в РПЛ.

По словам Прядкина, количество участников РПЛ должно быть расширено до 24. При этом лига должна быть разделена на две группы по 12 команд и проводить отдельные чемпионаты.

Прядкин отметил, что его идею не поддержали клубы и руководители регионов.