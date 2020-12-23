"Локомотив" возглавит заместитель гендиректора РЖД

В ближайшее время председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков покинет свой пост. Его место займёт заместитель гендиректора РЖД Александр Плутник, сообщает "Чемпионат".
Ранее Плутник работал главой корпорации "ДОМ. РФ".
Вместе с Мещеряковым из "Локомотива" должен уйти Василий Кикнадзе.
"Локомотив" после первой части чемпионата занимает восьмое место. Команда набрала 28 очков в 19 турах.
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