Стало известно, сколько Россия заплатит WADA в 2021 году

Сумма обязательного взноса России в бюджет WADA увеличилась на 7,5%. Как ранее сообщала "Правда. Ру", страна должна будет оплатить ежегодный взнос, несмотря на отстранение от крупных соревнований по решению CAS.

В 2021 году Россия должна будет внести 1 млн 91 тыс. 877 долларов, сообщает ТАСС. Всего WADA запланировала собрать взносов на 39 млн долларов.

В 2020 году наибольшие взносы WADA заплатили США, Япония и Канада — от 1,35 до 2,71 млн долларов. Россия выплатила 1,015 млн.