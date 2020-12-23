Сумма обязательного взноса России в бюджет WADA увеличилась на 7,5%. Как ранее сообщала "Правда. Ру", страна должна будет оплатить ежегодный взнос, несмотря на отстранение от крупных соревнований по решению CAS.
В 2021 году Россия должна будет внести 1 млн 91 тыс. 877 долларов, сообщает ТАСС. Всего WADA запланировала собрать взносов на 39 млн долларов.
В 2020 году наибольшие взносы WADA заплатили США, Япония и Канада — от 1,35 до 2,71 млн долларов. Россия выплатила 1,015 млн.
США усилили экспортный контроль над своими технологиями, которые передаются в Россию, Китай и Венесуэлу. Россия уже семь лет готовится к этому. Есть ли результат?