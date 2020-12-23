Глава WADA поддержал российских спортсменов

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька выступил против ужесточения наказания России по допинговому делу. По его словам, нельзя ограничивать право спортсмена выступать на соревнованиях из-за того, что он является гражданином РФ.
Ранее национальные антидопинговые агентства высказали недовольство решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который разрешил россиянам участие в турнирах в нейтральном статусе без использования флага и гимна до декабря 2022 года.
Также выступил глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт, который предложил полностью отстранить российский спорт от участия в международных турнирах. Банька заявил, что WADA сделал всё возможное во время расследования дела, а окончательное решение принял CAS.
"Часть американского общества уже давно требует тотального "бана" для российского спорта, несмотря на какие-либо доказательства. Но такое CAS точно не поддержал бы", — приводит First News слова Баньки.
Глава WADA считает, что "чистые" российские спортсмены должны иметь возможность выступать на турнирах.
"Нельзя взять и выкинуть из спорта атлетов просто потому, что они родились в России. Нельзя наказывать целое поколение молодых атлетов", — заявил Витольд.
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