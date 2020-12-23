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Стадион "Спартака" будет переименован в 2021 году

Спорт » Командные виды » Футбол

Стадион футбольного клуба "Спартак" будет переименован в следующем году. С января "Открытие-Арена" будет называться "Открытие банк арена", сообщает ТАСС.

Необходимые документы для переименования оформлены. В банке надеются, что с новым названием будет точно отражена роль финансовой организации в жизни клуба. 

"Такая форма названия стадионов - типичная практика для мирового спорта", - говорится в сообщении.

Банк "Открытие" и "Спартак" сотрудничают с февраля 2013 года. Новый контракт между сторонами будет действовать до 2023 года.

Автор: Артём Пермяков
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