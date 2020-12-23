Российский биатлонист Александр Логинов будет готовиться к январским этапам Кубка мира отдельно от сборной. Команда будет готовиться в Сочи.
По словам тюменского тренера Максима Кугаевского, Логинов после стартовых этапов Кубка мира вернулся домой. Там он и проведёт подготовку к трём предстоящим этапам турнира, сообщает ТАСС.
Логинов в этом сезоне провёл 11 гонок в Кубке мира, включая две эстафетные. Лучший результат в личных стартах — десятое место в индивидуальной гонке в Контиолахти и в масс-старте Хохфильцена.
В общем зачёте Кубка мира Логинов идёт на 15-м месте.
Пятый и шестой этапы Кубка мира пройдут в немецком Оберхофе. Гонки запланированы на 8-10 января и 13-17 января. Седьмой этап состоится в итальянском Антхольце с 21 по 24 января.
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