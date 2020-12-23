Американский лыжник огорчён решением CAS по России

Американский лыжник Ноа Хоффман выразил разочарование вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу против РУСАДА. По его мнению, было вынесено недостаточное наказание для России.

"Я чувствую безнадёжность. Мы не увидели никаких перемен", — приводит NYT слова Хоффмана.

Ранее CAS отстранил Россию от соревнований до декабря 2022 года. Российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх или чемпионатах мира только в нейтральном статусе без флага и гимна. В то же время, форма может быть в цветах российского флага, а на ней может быть написано слово "Россия".

Хоффман выступает в Кубке мира с 2009 года. На его счету есть одна победа в рамках турнира — в декабре 2013 года он выиграл гонку преследования в Финляндии.