Хабиб поблагодарил россиян за признание

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поблагодарил россиян за поддержку. Чемпион UFC в лёгком весе так отреагировал на опрос ВЦИОМ, согласно которому он был признан самым популярным спортсменом в России в 2020 году.

"Одно дело, когда вас признают эксперты, тренера, бойцы и специалисты, а другое дело — признание народа. Спасибо вам, что вы есть. Без вас это было бы практически невозможным», – написал Нурмагомедов.

Хабиб в 2020 году провёл бой против Джастина Гэтжи. Россиянин в третий раз защитил свой титул, после чего объявил о прекращении выступлений в UFC.