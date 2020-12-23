В крови Марадоны не нашли наркотиков или алкоголя

В организме легендарного футболиста Диего Марадоны не найдены следы наркотических веществ или алкоголя. После смерти игрока была проведена токсикологическая экспертиза, сообщает агентство Telam.

В анализах были найдены психотропные вещества венлафаксин, кветиапин, налтрексон и леветирацетам. Некоторые препараты могут вызывать аритмию. Прокуратура может привлечь врача Марадоны, если будет установлено, что легендарному футболисту нельзя было их принимать.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причина смерти — острая сердечная недостаточность.