Акинфееву предложили место на выборах в Госдуму

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может стать одним из кандидатов от "Единой России" на выборах в Госдуму. Окончательно вопрос со списком претендентов будет сформирован к январю-февралю 2021 года, сообщают "Ведомости".

Также в список могут войти певицы Валерия и Алла Пугачёва, экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков и ведущий Павел Воля.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА. В армейском клубе голкипер уже на протяжении 30 лет. В составе клуба он провёл 662 матча, в которых 281 раз оставил ворота сухими. С 2004 по 2018 годы выступал за сборную России. В составе команды отыграл 110 матчей.

Очередные выборы в Государственную думу состоятся 19 сентября 2021 года.